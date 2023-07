Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Motorrad, Düngemittel auf Straße

Attenhausen (ots)

Am 24.07.2023 gegen 16:04 Uhr kam es auf der L323 (Ortsstraße) in der Ortslage Attenhausen im Einmündungsbereich zur K 16 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Motorradfahrer befuhr die L323 aus Fahrtrichtung Singhofen kommend in Fahrtrichtung Bremberg und rutschte in einer leichten Linkskurve auf kleinen, sich auf der Straße befindlichen Kügelchen aus und kam dadurch zu Fall. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Nach erster Einschätzung handelt es sich bei den Kügelchen um Düngemittel, welches in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Es wird vermutet, dass die Ladung von einem landwirtschaftlichen Anhänger transportiert - und auf der Fahrt verloren wurde. In der gesamten Ortslage konnten, insbesondere auf einem landwirtschaftlichen Nutzweg (Verlängerung Wiesenstraße), besagte Kügelchen festgestellt werden. Weiterhin konnte ein Lager- bzw. Umlageplatz des Düngemittels unweit der Wiesenstraße aufgefunden werden. Dessen Eigentümer ist nicht bekannt und wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Weitere sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Bad Ems erbeten.

