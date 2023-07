Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Wirges (ots)

Am Montag, den 24.07.2023, gegen 13:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Wirges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer. Der PKW-Fahrer übersah im Bereich des Fußgängerüberwegs ein 4-jähriges Kind, welches mit dem Fahrrad unterwegs war. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Der 4-jährige trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm, wurde jedoch glücklicherweise nicht schwerer verletzt.

Auch wenn es keine Helmpflicht gibt empfiehlt die Polizei einen Fahrradhelm zu tragen. Hierdurch können schwere Kopfverletzungen vermieden werden.

