POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am heutigen Freitag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem 38-jährigen Beifahrer in einem Pkw die B 9 aus Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Straße "In der Hollerhecke" verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Gebüsch, auf dem Dach, zum Liegen. Hierdurch wurde auch die Umzäunung eines dort befindlichen Firmengeländes beschädigt. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig befreien und das Fahrzeug verlassen. Sie zogen sich durch die Kollision vermutlich nur leichtere Verletzungen zu und wurden durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort und unterstützten bei den Rettungsmaßnahmen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw, die durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran erfolgen musste, wurde die B 9 zeitweise in Fahrtrichtung Worms gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Hierdurch kam es, bis zur Beendigung der Maßnahmen gegen 19:30 Uhr, kurzfristig zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der Fahrzeugführer aufgrund von Sekundenschlaf den Verkehrsunfall verursacht hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

