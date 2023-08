Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.08.2023

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht - Frau auf Parkplatz von Pkw angefahren

Am Donnerstag, ca. 14:30 Uhr, wurde eine 31-jährige Frau in der Schäferstraße auf einem dortigen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts angefahren. Die Frau wurde im Bereich der Motorhaube erfasst, konnte sich jedoch mit einem Arm von dieser abstützen. Gleichermaßen fielen ihre in der Hand gehaltenen Gegenstände zu Boden. Beim Aufheben der Gegenstände entfernte sich der ca. 40-jährige Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Pkw handelte es sich um einen VW in goldmetallic. Zu dem Fahrzeugmodell oder aber Kennzeichen konnten keine Angaben gemacht werden. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, die die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/ 999-0 zu melden.

Sachbeschädigung an DLRG-Nebengebäude

Am Freitag teilte ein Mitglied der DLRG am Eixer See mit, dass im Laufe der letzten Tage das Türschloss eines Nebengebäudes mit einem unbekannten Stoff zugeklebt worden sei. Dadurch ließe sich die Tür nicht mehr öffnen und das Gebäude nicht mehr betreten. Der Schaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Wer die Tat beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell