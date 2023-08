Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 04.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Bedrohung am Bahnhof Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Bahnhof, 03.08.2023, 21:30 Uhr Ein 31-Jähriger Mann löste in den Abendstunden des 03.08. einen Polizeieinsatz am Bahnhof Wolfenbüttel aus. Zunächst wurde der Polizei eine größere Personengruppe gemeldet, die sich am Bahnhof streiten würde. Bei Eintreffen mehrerer Funkstreifenwagen stellten die Beamten vor einem dortigen Schnellimbiss einen Mann fest, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Mann schrie lautstark und wirr umher und bedrohte scheinbar wahllos Passanten. Als die Polizisten den Mann ansprachen, holte dieser einen scharfkantigen Gegenstand aus seiner Hosentasche und bedrohte damit die Polizeikräfte. Die Beamten konnten den Mann durch deeskalierende Kommunikation dazu bringen sich auf den Boden zu legen und den Gegenstand, der sich später als abgebrochener Flaschenhals herausstellte, abzulegen. Da sich der 31-Jährige noch immer nicht beruhigte, wurden ihm Stahlhandfesseln angelegt und er wurde zur Polizeiwache nach Wolfenbüttel gebracht. Dort wurde er von einem Arzt begutachtet und schlussendlich in eine Spezialklinik verbracht. Personen, die von dem Mann bedroht wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331 9330 zu melden.

