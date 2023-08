Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.08.2023

Salzgitter (ots)

Einladung zu zwei Veranstaltungen:

1. Veranstaltung am 21.08.2023 um 11:00 Uhr

Der Verein "TEILEn e.V." übergibt zusammen mit dem Verein "Aktion Kinderunfallhilfe e.V." und weitere Sponsoren der Polizei und der Verkehrswacht Salzgitter e.V. einen Anhänger voller Lernmaterialien. Das "ROTE-RITTER-MOBIL - Verkehrsschule auf Rädern" ist ein tolles Angebot an Kinder, ihr Wissen über ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vertiefen.

Die Übergabe erfolgt am 21.08.2023 um 11:00 Uhr in der Grundschule am Dürerring und wird begleitet von Vertretern/Vertreterinnen der Schule, der Verkehrswacht Salzgitter e.V., der Stadt Salzgitter und der Polizei Salzgitter.

Über Ihr Erscheinen und die Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

2. Veranstaltung am 25.08.2023 um 11.00 Uhr.

Wir möchten sie herzlich zur Übergabe von Verkehrssicherheitsartikeln an Grundschüler aus Salzgitter einladen. Die Öffentliche Versicherung Braunschweig in Kooperation mit der Verkehrswacht Salzgitter e.V. möchte wieder einen Beitrag zur Sicherheit der Erstklässler leisten und übergibt an dem Tag die Artikel an die Vertreter/Vertreterinnen der Grundschule Am See. Die Veranstaltung wird durch ein Rahmenprogramm und dem Schulchor begleitet.

Auch hier freuen wir uns sehr über ihre Teilnahme und eine Berichterstattung.

