Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 03.08.2023

Peine (ots)

Brand einer Gartenhütte

Peine, Lehmkuhlenweg, 02.08.2023, 18:50 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochabend eine Gartenhütte in Brand. Ein 52-jähriger Zeuge nahm Rauch wahr und alarmierte die Feuerwehr. Diese stellten fest, dass es in einer Gartenhütte auf einem unbewohnten Gelände zu einem Brand gekommen ist. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Durch die Polizei wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Peine, Telgte, Vöhrumer Straße, 02.08.2023, 23:00 Uhr

Während der Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten ein Pkw auf, welcher augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Aufgrund dessen sollte dieser kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer befuhr zunächst die Straße "An der Ziegelei". Er bog ab auf die Vöhrumer Straße. Hier beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug stark. Die eingesetzten Beamten verfolgten das Fahrzeug weiter. Während der Fahrt beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug weiter. Die Fahrt führte von der Vöhrumer Straße, über den Fuhsering bis zum Nachtigallenweg. Hier verlangsamte der Fahrer sein Fahrzeug und bog in den Nachtigallenweg ab. Die Beamten gaben dem Fahrzeugführer hier das Haltesignal. In der anschließenden Kontrolle erlangten die Beamten den Hinweis darauf, dass der 40-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei veranlasste daher die Entnahme einer Blutprobe. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln, dem Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und dem Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell