POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 03.08.2023

Salzgitter (ots)

Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Salzgitter, Bad, Lange Wanne, 01.08.2023, 13:30 Uhr

Am Dienstagmittag erhielt die 78-jährige Geschädigte einen Anruf von einer weiblichen Person, die sich als ihre Tochter ausgab. Am Telefon gab sie an, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Sie benötige daher 45.000 EUR als Kaution. Um die Geschichte zu bestätigen wurden ein angeblicher Polizeibeamter und ein Staatsanwalt an das Telefon, durch die weibliche Person, geholt. Da die Geschädigte gegenüber dem Staatsanwalt angab, nicht so viel Bargeld haben, wurde das Telefonat beendet. Zu einem weiteren Anruf kam es nicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Betruges ein. Folgende Tipps möchte die Polizei zum Thema Schockanruf Ihnen geben:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

