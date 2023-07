Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Bewaffnete Räuber flüchten mit Geld

Zeugen sucht die Polizei nach einem Überfall am Donnerstag kurz vor Geschäftsschluss in Dietenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr betraten zwei maskierte Räuber eine Bankfiliale in der Dietenheimer Innenstadt. Sie drohten den Angestellten unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers. Die Unbekannten forderten die Bankmitarbeiter auf, Geld in eine mitgeführte Tasche zu verstauen. Die Angestellten kamen den Forderungen nach. Damit flüchteten sie zu Fuß an der Kirche vorbei in Richtung Illertissen. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach den Täter, auch ein Polizeihubschrauber und benachbarte Dienststellen aus Bayern waren eingesetzt. Die Fahndung verlief allerdings bislang erfolglos. Außer den Mitarbeitenden befanden sich auch Kunden in der Filiale. Verletzt wurde niemand. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Die Polizei sucht jetzt nach den Unbekannten, die von den Zeugen als etwa 1,80 Meter groß mit sportlicher Figur beschrieben werden. Den Angaben der Zeugen zufolge trugen die Räuber schwarze Oberbekleidung und schwarze Handschuhe. Einer der Täter trug eine Maske mit Totenkopfabbild. Die Männer sollen deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben - Wer hat zwei dunkel gekleidete Personen am Donnerstag zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr in der Dietenheimer Innenstadt gesehen? - Wer hat weitere Informationen zu den beschriebenen Personen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ulm unter der Tel. 0731/188-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Tipps zum Schutz bei Überfällen und zum Verhalten während eines Überfalls gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder im Rahmen von persönlichen Beratungen. Termine können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 vereinbart werden.

++++1458472(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

