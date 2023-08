POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 02.08.2023

Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl eines e-Scooters Wolfenbüttel, Reichenberger Straße, 31.07.2023, 08:00-09:00 Uhr Unbekannte haben in den Morgenstunden des 31.07.2023 einen angeschlossenen e-Scooter in der Reichenberger Straße in Wolfenbüttel entwendet. Der Eigentümer des e-Scooters hat diesen um 08:00 Uhr an ...

mehr