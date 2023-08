Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 01.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines e-Scooters

Wolfenbüttel, Reichenberger Straße, 31.07.2023, 08:00-09:00 Uhr Unbekannte haben in den Morgenstunden des 31.07.2023 einen angeschlossenen e-Scooter in der Reichenberger Straße in Wolfenbüttel entwendet. Der Eigentümer des e-Scooters hat diesen um 08:00 Uhr an einem dort befindlichen Treppengeländer mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als er gegen 09:00 Uhr wiederkam, stellte er fest, dass der e-Scooter nicht mehr am Ort war. Die derzeit unbekannten Täter haben offensichtlich das Schloss durchtrennt und sodann den e-Scooter entwendet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Wolfenbüttel und Tel: 05331 9330.

