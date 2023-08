Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2023.

Peine (ots)

Polizei nimmt zwei Täter nach Ladendiebstahl fest.

Peine, Vöhrum, Landwehrfeld, Einzelhandelsgeschäft, 31.07.2023, 10:30 Uhr.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 26 und 31 Jahren konnten bei einem Diebstahl alkoholischer Getränke festgestellt werden. Beide Männer sind im hiesigen Einzugsbereich nicht gemeldet. Trotz einer eher geringen Schadenshöhe von knapp 60 Euro wurden beide Männer von der Polizei vorläufig festgenommen. Sie werden nun einem Richter zwecks Durchführung eines beschleunigten Strafverfahrens gemäß § 127 b StPO vorgeführt.

Versuchter Einbruch in Wohnhäuser in zwei Fällen.

Peine, Woltorf, Vechelder Straße, 15.07.2023, 22.00 Uhr-30.07.2023, 11:00 Uhr.

Wendeburg, Steinpaul, 31.07.2023, 16:00-17:00 Uhr.

In zwei Fällen hatten die Täter versucht, auf Fenster der Wohnhäuser einzuwirken. Es blieb jedoch bei einem Sachschaden in Höhe von mindestens 400 Euro. Ein Eindringen in die Wohnbereiche gelang nicht.

Die Polizei bietet Ihnen eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchsschutz an. Bitte vereinbaren sie einen Beratungstermin mit Herrn Scharf unter der Telefonnummer 05341 1897-109.

