Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliches Überholmanöver auf der B73 - Geschädigter gesucht

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am gestrigen Donnerstag (03.11.2022) kam es gegen 15:15 Uhr auf der Bundesstraße 73, im Bereich der Löhberger Straße in Hechthausen, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 64-jähriger Otterndorfer überholte mit seinem VW Golf in grau in Fahrtrichtung trotz Gegenverkehr einen PKW mit Anhänger. Der Fahrzeugführer eines entgegenkommenden, weißen VW Beetle konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch ein ruckartiges Ausweich- und Bremsmanöver verhindern. Hierbei geriet er kurzfristig in den Seitenraum. Beide Fahrzeugführer setzen ihre Fahrt im Anschluss fort. Der Otterndorfer konnte durch die Beamten kontrolliert werden. Der geschädigte Fahrzeugführer des weißen VW Beetle, welcher in Richtung Hamburg unterwegs war, wird gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

