Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beschuldigter nach räuberischem Diebstahl in U-Haft

Wolfsburg (ots)

38350 Helmstedt, 03.06.2023, 11:00 Uhr, Real-Markt, Werner-v.-Siemens-Str. 3

Am 03.06.2023 wurde ein Beschuldigter durch Mitarbeiter des Real-Marktes in Helmstedt bei einem Diebstahl beobachtet. Der Beschuldigte versuchte mit der Tatbeute zu fliehen, konnte jedoch durch Mitarbeiter des Marktes festgehalten werden. Dagegen wehrte sich der Beschuldigte und verletzte zwei Männer leicht. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des PK Helmstedt nahm den Beschuldigten vorläufig fest und konnte dessen PKW mit laufendem Motor auf einem nahegelegenen Parkplatz vorfinden. Im PKW konnte weiteres Diebesgut aus mindestens 5 Ladendiebstählen aufgefunden werden. Durch eine Staatsanwältin wurde die vorläufige Festnahme bestätigt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ am 04.06.2023 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten.

