Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer übersehen - 69-Jähriger schwer verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Goethestraße, Ecke Schillerstraße 01.06.2023, 18.00 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignete sich am Donnerstagabend auf der Goethestraße, Ecke Schillerstraße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 45Jahre alter Fahrzeugführer gegen 18.00 Uhr mit seinem VW Golf die Goethestraße aus Richtung der Straße Am Ludgerihof kommend und beabsichtigte nach links in die Schillerstraße abzubiegen. Hierbei übersieht er einen 69 Jahre alten Radfahrer, der den rechten Radweg der Goethestraße aus Richtung Lessingstraße in Richtung Am Ludgerihof befährt und die Schillerstraße queren möchte.

Im Einmündungsbereich erfasst der Pkw den Radfahrer, welcher gegen die Windschutzscheibe geschleudert wird und anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen kommt.

Dabei zieht sich der 69-Jäjhrige schwere Verletzungen zu und wird mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht, wo er stationär aufgenommen wird.

Am Fahrrad und dem VW Golf entsteht ein Gesamtschaden von geschätzt 1.000 Euro.

