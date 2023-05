POL-SE: Elmshorn - Gestohlene Kennzeichen bei Verkehrskontrolle festgestellt

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen (19.05.2023) der vergangenen Woche ist es in der Hamburger Straße in Elmshorn in Höhe der Lise-Meitner-Straße zum Einbruch in ein Geschäft für Haustierbedarf gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in den Verkaufsraum ein und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht Zeugen und bittet unter 04121 8030 um sachdienliche ...

