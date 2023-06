POL-WOB: Brand in Dachgeschoss - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Mühlgraben 01.06.2023, 16.30 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Donnerstagnachmittag auf einem Firmengelände in der Straße Mühlgraben ein Stapel Holzpaletten, Kunststoffverpackungen und leere Ölfässer in Brand. Ein Angestellter der Firma hatte gegen 16.30 Uhr Rauchentwicklung auf einem Lagerplatz des Firmengeländes ...

