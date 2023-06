Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Fahrräder entwendet - 3.500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Nordsteimke, Hehlinger Straße 01.06.2023, 13.50 Uhr - 14.25 Uhr

Wolfsburg, OT Laagberg, Schlesierweg

01.06.2023, 16.15 Uhr - 16.25 Uhr

Immer wieder verschwinden Fahrräder und die Langfinger haben es dabei auch zunehmend auf höherwertige E-Bikes oder Mountainbikes abgesehen. Dabei geschehen diese Taten am helllichten Tag innerhalb weniger Minuten. Auch die Vorgehensweise der Täter lässt Außenstehende nur staunen.

So waren am Donnerstagnachmittag zwischen 13.50 Uhr und 14.25 Uhr zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern in einem Discounter an der Hehlinger Straße einkaufen. Ihre Räder hatten sie an einem Stahlbügel vor einem Hinweisschild angeschlossen. Als die beiden Jungen gegen 14.25 Uhr wieder zu ihren Rädern zurückkehren war ein Fahrrad noch da, während von dem anderen Fahrrad nur noch das angeschlossene Vorderrad vorgefunden wurde. Der restliche Teil des schwarzen Mountainbikes mit grünen Streifen war verschwunden. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500 Euro belaufen.

Ganze 10 Minuten reichten Unbekannten aus, um ein Pedelec in der Straße Schlesierweg zu entwenden. Der 54 Jahre alte rechtmäßige Eigentümer hatte um 16.15 Uhr sein silbernes E-Bike der Marke Cube, Supreme mit einem hochwertigen Fahrradschloss vor einem dortigen Drogeriemarkt abgestellt hatte. Als er gegen 16.25 Uhr wieder zurückkam, war das Rad komplett verschwunden. Der Schaden beläuft sich hier auf 3.000 Euro.

Da in beiden Fällen die Parkplätze vor beiden Geschäften zu den angegebenen Tageszeiten stark frequentiert sind, hoffen die Beamten darauf, dass Kunden Personen bemerkt haben, die sich an dem silbernen E-Bike zu schaffen gemacht haben oder aber, wie im ersten Fall, mit einem Mountainbike ohne Vorderrad unterwegs waren.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell