Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand auf Firmengelände - Polizei hat Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Mühlgraben

01.06.2023, 16.30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Donnerstagnachmittag auf einem Firmengelände in der Straße Mühlgraben ein Stapel Holzpaletten, Kunststoffverpackungen und leere Ölfässer in Brand.

Ein Angestellter der Firma hatte gegen 16.30 Uhr Rauchentwicklung auf einem Lagerplatz des Firmengeländes festgestellt. Als er nachschaute und das Feuer bemerkte betätigte er umgehend den Notruf.

Die Feuerwehr war binnen weniger Minuten mit rund 40 Einsatzkräften und einer Rettungswagenbesatzung am Brandort und begann mit den Löscharbeiten.

Nachdem die Flammen erloschen waren wurde festgestellt, dass die Flammen bereits auch auf die angrenzende Lagerhalle übergegriffen und Schaden am Gebäude verursacht hatten.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Feststellungen können die Ermittler einen technischen Defekt ausschließen.

Von daher suchen die Experten der Polizei Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell