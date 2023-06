Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eigentümer gesucht: Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Brockenblick

16.05.2023

Die Polizei Helmstedt sucht den Eigentümer eines blau-weißen Kinder-Mountainbikes der Marke "KESENCI", Modell "Nitro". Das Fahrrad wurde am 16.05.2023 in der Straße Brockenblick in Helmstedt am Waldrand aufgefunden. Wer Hinweise zur Herkunft des Rades geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05351-5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen. Das Fahrrad kann vom Eigentümer unter Vorlage eines Eigentumsnachweises beim Polizeikommissariat in Helmstedt, Am Ludgerihof 2, abgeholt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell