Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Wolfsburg (ots)

Am Samstagabend wurden im Stadtgebiet Wolfsburg zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt. Zunächst meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 22.40 Uhr einen Pkw Volvo, welcher offensichtlich sehr unsicher geführt wurde. Durch eine Streifenbesatzung konnte der Pkw anschließend im Mariendistelweg in Reislingen festgestellt werden. Eine Überprüfung des 49jährigen Wolfsburgers, der den Pkw geführt hatte, ergab bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,79 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Wolfsburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde neben dem Verfahren einer Trunkenheitsfahrt auch ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen 22.50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Pkw VW Fox auf, da dieser beim Abbiegen vom Lerchenweg in die Dieselstraße in die Gegenfahrbahn gelenkt wurde. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle des 42jährigen Wolfsburgers ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,56 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Auf die Fahrerlaubnis wird der Wolfsburger in Zukunft erstmal verzichten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell