Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 02.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

e-Scooter ohne Versicherungsschutz

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 02.08.2023, 03:15 Uhr In der Nacht des 02.08.2023 beobachtete eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel einen Mann, der mit seinem e-Scooter ohne angebrachtes Kennzeichen die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel entlang fuhr. Die Beamten stoppten den 25-Jährigen. Bei anschließender Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der e-Scooter nicht versichert war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. E-Scooter, die im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden, sind zu versichern und es ist ein gültiges Versicherungskennzeichen anzubringen.

Diebstahl eines Damenrades

Cremlingen, Emil-Berg-Straße, 31.07.2023, 19:30 Uhr Ein derzeit unbekannter Täter entwendete am 31.07.2023 gegen 19:30 Uhr ein Damenrad in der Emil-Berg-Straße in Cremlingen. Die 78-jährige Geschädigte stellte ihr Rad am Abend des 31.07.2023 unter einem Carport in der Emil-Berg-Straße ab. Gegen 19:30 Uhr schaute sie mit ihrem Ehemann aus dem Fenster, weil ihnen eine verdächtige Person auffiel, die sich unter das Carport begeben hat und sich das Fahrrad auffällig anschaute. Als ihr Ehemann aus dem Haus ging, um nach dem Rechten zu schauen, sah er den Unbekannten mit dem Fahrrad davon fahren. Der Täter wird 20 Jahre alt geschätzt, bekleidet soll er mit einer grauen "Schiebermütze", einer blauen, hüftlangen Jacke und einer grauen Hose gewesen sein. Das Fahrrad wurde zur Sachfahndung ausgeschrieben und gegen den derzeit Unbekannten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Cremlingen unter Tel.: 05306 932230 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell