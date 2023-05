Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Einweihung des Feuerwehrhauses 5 im Stadtteil Schildgen Tag der offenen Türe am Samstag, 3. Juni 2023

Bergisch Gladbach (ots)

Die Löschgruppe Schildgen der Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt am kommenden Samstag, den 3. Juni 2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Tag der offenen Türe aus Anlass der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses 5 an der Altenberger-Dom-Straße im Stadtteil Schildgen ein.

Um 11:30 Uhr findet der Festakt zur offiziellen Übergabe des Gebäudes an die Löschgruppe Schildgen mit Bürgermeister Frank Stein und dem Leiter der Feuerwehr Jörg Köhler statt. Gegen 12:30 Uhr wird das Gebäude feierlich eingesegnet. Hierzu laden wir den Medien herzlich ein.

Für die Bevölkerung besteht die Möglichkeit, hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Einheit zu blicken. Viele Stationen bieten die Möglichkeit zum Mitmachen für Jung und Alt. Verpflegung mit kühlen Getränken und Spezialitäten vom Grill runden das Programm ab.

Die Besucherinnen und Besucher werden aufgrund der nicht vorhandenen Parkmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen.

