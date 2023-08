Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 04.08.2023

Peine (ots)

Diebstahl eines Pedelecs

Peine, Telgte, Am Anger, 02.08.2023, 20:00 Uhr bis 03.08.2023, 14:30 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter entwendeten ein Pedelec. Der 50-jährige Geschädigte hatte sein Pedelec am Mittwochabend am Fahrradständer vor seinem Wohnhaus angeschlossen. Am nächsten Tag stellte er das Fehlen fest. Es handelte sich um ein graues Trekking Pedelec. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Einbruch in Wohnhaus

Peine, Speestraße, 28.07.2023, 10:00 Uhr bis 03.08.2023, 15:00 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut. Ob die Täter etwas erlangen konnten, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Bisher entstand ein Schaden in Höhe von 2000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchdiebstahls ein.

