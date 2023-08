POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 04.08.2023

Peine (ots) - Diebstahl eines Pedelecs Peine, Telgte, Am Anger, 02.08.2023, 20:00 Uhr bis 03.08.2023, 14:30 Uhr Zurzeit unbekannte Täter entwendeten ein Pedelec. Der 50-jährige Geschädigte hatte sein Pedelec am Mittwochabend am Fahrradständer vor seinem Wohnhaus angeschlossen. Am nächsten Tag stellte er das ...

