Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungstür eingetreten und beschädigt

Ilmenau (ots)

Zwei Männer, im Alter von 22 und 24 Jahren, der Polizei hinlänglich als Straftäter bekannt, versuchten am Samstagabend gewaltsam in eine Wohnung in der Schwanitzstraße einzudringen. Da die Wohnungseigentümerin nicht öffnete, zündeten sie eine an der Tür hängende Holzdekoration an. Zudem trat einer der Täter anschließend die Tür ein, welche dabei stark beschädigt wurde. Hierbei erkannte die Geschädigte beide Täter. Die angezündete Holzdekoration entfachte allerdings kein großes Feuer. Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

