Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zaun beschädigt

Ilmenau (ots)

Am Samstagmorgen wurden die Polizeibeamten zu einer lautstarken Ruhestörung im Bereich der Weimarer Straße gerufen. Während eine feiernde Personengruppe festgesellt wurde, ereigneten sich in diesem Zusammenhang dort auch Straftaten. An dem Zaun eines Grundstückes wurden einige Zaunslatten abgerissen und zum Teil beschädigt. Einige dort parkende Pkw´s wurden durch eine kleinere Personengruppe am Heck angehoben. Diese Mutproben führten allerdings nicht zu Beschädigungen. Neben den Feststellungen der Personalien wurden zudem einige Verkehrsschilder aufgefunden. Die Personengruppe hüllte sich in Schweigen. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

