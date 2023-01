POL-K: 230123-1-K/LEV Polizei sucht mutmaßliche und bewaffnete Tankstellenräuber - Zeugenaufruf

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt Nach Schüssen auf ein Haus auf der Alte Wipperfürther Straße im Stadtteil Paffrath in Bergisch Gladbach hat die Polizei noch in der Nacht zu Samstag (21. Januar) eine Mordkommission eingerichtet. Na ersten Erkenntnissen schossen der oder die Täter um kurz vor Mitternacht von der Straße aus in den ...

mehr