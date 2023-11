Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 3-Jähriger schwer verletzt bei Unfall auf Bremer Straße

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 34-jährige Smartfahrerin gegen 15:00 Uhr die Bremer Straße in Richtung stadtauswärts. Wenige hundert Meter vor der Einmündung zur Goldkampstraße fuhr plötzlich ein 51-Jähriger mit seinem BMW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Bremer Straße und missachtete dabei die Vorfahrt der 34-jährigen Osnabrückerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 34-Jährige blieb dabei unverletzt. Ihr dreijähriger Sohn, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand, erlitt schwere Verletzungen. Der 51-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Dreijährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 51-jährige Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis hatte. Gegen den Osnabrücker wurden neben der Verkehrsordnungswidrigkeit zwei Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell