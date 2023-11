FW-EN: 2 Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 30.10.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:34 Uhr zu einem "Brand im Gebäude", in den Ortsteil Oelkinghausen alarmiert. In dem Ladenlokal einer Kaffeerösterei war es zu einem Schadenfeuer an einem Abgasrohr und Anbaugeräten eines Röstofens gekommen. Mitarbeiter des Betriebes hatten mit Pulverlöschern einen Löschversuch unternommen und konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr eine weitere Ausbreitung verhindern. Der Ofen und ...

mehr