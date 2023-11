Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/BAB 30: Polizei zieht Sattelzug aus dem Verkehr

Bissendorf (ots)

Am Donnerstag wurden Polizeibeamte auf einen Sattelzug mit polnischer Zulassung aufmerksam, welcher die A30 in Richtung Hannover befuhr. In Höhe der Anschlussstelle Bissendorf fuhr das Fahrzeug am Aufstellort der eingesetzten Beamten vorbei und fiel dabei mit lauten polternden Geräuschen auf. Bei der darauffolgenden Kontrolle konnte die Herkunft der Geräusche schnell lokalisiert werden. An der dritten Achse des Aufliegers stellten die Beamten fest, dass 10 von 10 Radbolzen gelöst waren. Durch die massiven Kräfte während der Fahrt waren diese Bolzen sowie die Felge bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf der anderen Seite der Achse bemerkten die Polizeibeamten außerdem, dass die Bremsscheiben übermäßig verschlissen waren. Bei der weiteren Begutachtung des Gespanns konnten darüber hinaus drei vollständig abgenutzte Reifen festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten stuften das Fahrzeug folglich als verkehrsunsicher ein und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrzeugführer- und Halter wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell