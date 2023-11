POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Autofahrer flüchtet von Unfallstelle - Radfahrerin leicht verletzt

Osnabrück (ots) - Am späten Samstagnachmittag kam es auf der Parkplatzausfahrt eines Discounters in der Straße Am Huxmühlenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und der 18-jährigen Fahrerin eines E-Scooters. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 18 Uhr in unmittelbarer Nähe zur Hannoverschen Straße. Nach dem Vorfahrtsverstoß der Autofahrerin ...

