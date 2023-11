Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Zusammenstoß mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es auf der Parkplatzausfahrt eines Discounters in der Straße Am Huxmühlenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und der 18-jährigen Fahrerin eines E-Scooters. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 18 Uhr in unmittelbarer Nähe zur Hannoverschen Straße. Nach dem Vorfahrtsverstoß der Autofahrerin entfernte sich diese von der Unfallstelle. Die 18-Jährige verspürte später Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Anschließend meldete die junge Frau den Unfall der Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu der Verursacherin oder ihrem Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Zur Beschreibung der Autofahrerin:

- weiblich, - ca. 20 Jahre alt - blonde lange Haare hatte zu einem Zopf gebunden

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell