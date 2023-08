POL-PDNW: Ruhestörungen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

BAD DÜRKHEIM (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim verzeichnete am Wochenende vom 18.08. bis 20.08.2023 insgesamt sieben Ruhestörungen, welche ein polizeiliches Handeln erforderten.

In der Nacht vom 18.08. auf den 19.08.2023 mussten die Beamte gleich zwei Mal nach Freinsheim ausrücken. Hierbei handelte es sich gegen 23:18 Uhr um eine Ackerparty und gegen 23:15 Uhr um eine Gartenparty. Gegen 02:07 Uhr wurden die Beamte auf eine Poolparty in Bad Dürkheim aufmerksam gemacht.

In der Nacht vom 19.08. auf den 20.08.2023 beschwerten sich Anwohner gegen 22:30 Uhr über eine Geburtstagsparty in Erpolzheim. Gegen 00:30 Uhr mussten die Beamte der Polizei Bad Dürkheim erneut zu einer Geburtstagsparty ausrücken. Diesmal auf einem Wohnmobilstellplatz in Bad Dürkheim. Circa zwei Stunden später beschwerten sich mehrere Anwohner über eine laute Hochzeitsfeier in Wachenheim. Bereits zuvor, gegen 01:05 Uhr, wurde ruhestörender Lärm durch eine Hochzeitsfeier in Freinsheim gemeldet.

