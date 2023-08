LPI-GTH: Diebstahl vom Schulgelände- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Der Eisenacher Polizei wurden mehrere Einbrüche vom zurückliegenden Wochenende bekannt. In eine physiotherapeutische Praxis in der Wartburgallee drangen ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 11. August, 13.00 Uhr und dem 12. August, 11.50 Uhr ein (Bezugsnummer: 0209757/2023). In der Dürrerhöfer Allee gelangten der oder die Täter in ein Bürogebäude (Bezugsnummer: 0209800/2023) sowie in eine Autowerkstatt (Bezugsnummer: 0209781/2023). Die ...

