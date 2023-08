Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Der Eisenacher Polizei wurden mehrere Einbrüche vom zurückliegenden Wochenende bekannt. In eine physiotherapeutische Praxis in der Wartburgallee drangen ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 11. August, 13.00 Uhr und dem 12. August, 11.50 Uhr ein (Bezugsnummer: 0209757/2023). In der Dürrerhöfer Allee gelangten der oder die Täter in ein Bürogebäude (Bezugsnummer: 0209800/2023) sowie in eine Autowerkstatt (Bezugsnummer: 0209781/2023). Die Tatzeit liegt zwischen dem 11. August und dem 12. August, 02.30 Uhr (Autowerkstatt) bzw. 10.30 Uhr (Bürogebäude). In Tierarztpraxen wurde in der Straße "Neue Wiese" (Tatzeit: 11. August, 13.00 Uhr - 12. August, 09.20 Uhr; Bezugsnummer: 0209794/2023) und in der Gothaer Straße (Tatzeit: 12. August, 01.30 Uhr - 06.55 Uhr; Bezugsnummer: 0209567/2023) eingebrochen. In allen Fällen wurde gewaltsam in das Gebäudeinnere eingedrungen, entwendet wurde jeweils Bargeld in Höhe eines zwei- bis dreistelligen Eurobetrages. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Sachverhalten getätigt haben, werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 in Verbindung zu setzen. (jd)

