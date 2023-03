Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht 13-jähriger Radfahrer verletzt

Ochtrup (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Montag (27.03) um 17.10 Uhr durch einen unbekannten Autofahrer verletzt worden. Der Junge aus Ochtrup befuhr mit seinem Fahrrad den Kreuzweg in Richtung Nienborger Damm. In Höhe der Hausnummer 60 kam ihm an der dortigen Verkehrsinsel ein silberner VW Golf entgegen. Der Pkw fuhr auf der falschen Seite der Verkehrsinsel und kam dem Radfahrer auf seiner Fahrbahn entgegen. Der 13-Jährige konnte durch Ausweichen und Abbremsen einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Durch das Ausweichmanöver verlor der Radfahrer das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell