POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Einfamilienhaus

Tecklenburg (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag (28.03.2023), 10.30 Uhr und Mittwoch (29.03.2023), 10.35 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Der Tatort liegt in der Windmühlenstraße zwischen Permer Stollen und Am Hupenberg. Die Täter verschafften sich Zutritt ins Haus, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, ist noch unklar. Nach einer ersten Schätzung liegt die Schadenshöhe im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.

