POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Insel Usedom , Zinnowitz B111 , LK VG

Heringsdorf (ots)

Am 16.04.2022 gegen 10:00 Uhr ereignete sich auf der B 111 in der Ortslage Zinnnowitz ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Ein 66-jähriger einheimischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Ford Focus die B 111 aus Richtung Zempin kommend in Richtung Wolgast. In der Ortschaft Zinnowitz überholte dieser zwei vor ihm fahrende PKW's und übersah dabei, dass der vordere PKW VW Polo seinerseits links abbog. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 46-jährige Fahrzeuführerin aus dem Landkreis Halberstadt und ihr 8-jähriges Kind im Fond des PKW wurden durch den Aufprall leichtverletzt. Beide erlitten einen leichtem Schock und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der nicht mehr fahrbereite PKW Ford musste durch ein eigens informiertes Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Die B111 musste für die Dauer von ca. 45min halbseitig gesperrt und der Verkehr ohne größere Verkehrsbeeinträchtigungen vorbei geleitet werden.

