Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ins Gesicht geboxt und dann geflüchtet

Nordhausen (ots)

Am 23.12.2022 wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes kurz vor 20 Uhr bezüglich einer körperlichen Auseinandersetzung alarmiert. Diese ereignete sich in der Arnoldstraße von Nordhausen. Hier wurde ein 39-jähriger Mann ins Gesicht geboxt, wobei er eine Kopfplatzwunde erlitt. Hintergrund der Geschichte: der Geschädigte hatte kurz zuvor eine ihm unbekannte männliche Person beobachtet, welche über einen Zaun geklettert war und sich in der Folge an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Das Ansprechen der verdächtigen Person führte letztlich zu der Kopfverletzung, welche der Täter noch ausnutzte, um zu entkommen. Hierzu nutzte er ein E-Bike. Die entsprechende Strafanzeige wurde zunächst gegen Unbekannt aufgenommen. Möglicherweise hat jemand den Täter gesehen, als er mit dem E-Bike fluchtartig die Arnoldstraße verließ. Es soll sich um einen Mann von europäischem Phänotypus handeln. Dieser ist von schlanker Statur und geschätzte 30 bis 40 Jahre alt. Der Mann hat eine Kurzhaarfrisur mit Geheimratsecken sowie einen Dreitagebart. Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter nehmen insbesondere der Inspektionsdienst Nordhausen aber auch jede andere Polizeidienststelle gern entgegen.

