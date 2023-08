LPI-GTH: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr verunfallte 27jähriger BMW-Fahrer in einer Rechtskurve auf der B247 zwischen Ohrdruf und Schwabhausen. Hierbei stieß er gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahn und beschädigte diese auf einer Länge von 70m. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 9000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.(ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr