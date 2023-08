LPI-GTH: Unfall mit mehreren Verletzten

Neustadt/ Rennsteig (ots) - Ungebetenen Besuch bekam das Sportlerheim in der Bahnhofstraße im Verlaufe der Freitagnacht. Unbekannte haben ein Gitter vor einem Fenster aufgehebelt, das Fenster selbst eingeschlagen und sind so in das Gebäude eingedrungen. Im Inneren wurden mehrere Türen nd Schränke aufgebrochen und eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro entwendet. Die Spurensicherung vor Ort erfolgte durch die hinzugerufene Polizei, eine Anzeige wurde aufgenommen.(ef) ...

