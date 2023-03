Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch scheiterte im Versuch

Gera (ots)

Ronneburg. In den frühen Montagmorgenstunden (27.03.23) zwischen 03:30 Uhr und 13:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße einzudringen. Hierzu hebelten sie an der Hauseingangstür, ein Öffnen gelang ihnen jedoch nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sofern Sie Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 zu melden. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell