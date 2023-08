Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines BMW die Richard-Wagner-Straße und wollte nach rechts in die Straße "Am Kesselbrunn" einbiegen. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach einen Holzlattenzaun, überfuhr eine dort befindliche niedrige Mauer und stieß in der weiteren Folge gegen ein Metallgeländer und einen Treppeneingang. Der BMW verkeilte sich dadurch und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weiterhin entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (jd)

