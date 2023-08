POL-PDNW: Unbekannter Mann übergibt Tütchen mit Cannabis

Dirmstein (ots) - Am Freitagabend wurde eine Ölspur in der Gerolsheimer Straße in Dirmstein gemeldet. Der Verursacher der Ölspur konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden. Die Ölspur wurde beseitigt, sodass die Straße wieder uneingeschränkt befahrbar ist. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt ...

mehr