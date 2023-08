Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Anruf durch falsche Polizeibeamte - Warnhinweis der Polizei

Grünstadt (ots)

In Grünstadt wurde am Freitagnachmittag eine 90-Jährige von einem unbekannten Mann mehrfach angerufen. Der Mann stellte sich hierbei als Kriminalpolizist vor und verlangte von der 90-Jährigen, dass sie ihren gesamten Schmuck in einen Topf packen solle. Er würde anschließend gegen Abend diesen Topf bei ihr Zuhause abholen. Die 90-Jährige schöpfte Verdacht und meldete sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt. Hier wurde sie über die Betrugsmasche aufgeklärt.

Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

Unsere Tipps!

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in "Verwahrung" zu nehmen!

Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen!

Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell