Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Wattenheim (ots)

Am 17.08.2023, um 11.50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim im Bereich der Anschlussstelle Wattenheim an der BAB 6 einen Hyundai i10. Die 26-Jährige Fahrzeugführerin aus Kirchheim war in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs gewesen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei der Fahrzeugführerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Der 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Auf Sie kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

