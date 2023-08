Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 17.08.2023 gegen 23:00 Uhr in der Martin-Luther-Straße Einmündung Branchweilerhofstraße, wurde ein 66-jähriger Radfahrer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer die Martin-Luther-Straße in Richtung Mußbacher Landstraße. Hinter ihm fuhr ein Fahrzeug, dahinter wiederum ein weißer Pkw , der kurz vor der Einmündung Branchweilerhofstraße das vor ihm fahrende Fahrzeug überholte und unmittelbar nach rechts in die Branchweilerhofstraße einbog. Hierbei übersah möglicherweise der Fahrer den Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt über die Einmündung fuhr. Der Radfahrer wurde zumindest berührt und kam zum Sturz. Der Wagenlenker setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Aufgrund Zeugenaussagen konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger aus Neustadt und dessen weißer Seat Cupra ermittelt werden. Die Fahrereigenschaft wurde bestritten. Der Radfahrer wurde mit Schürfwunden am Kopf und Ellbogen ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest des Radfahrers ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Weder am Fahrrad noch am weißen Pkw konnten Unfallspuren festgestellt werden. Zeugen, die um den Unfallzeitpunkt eine auffällige Fahrweise eines entsprechenden Fahrzeugs gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell