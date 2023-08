Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl einer Bank - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.08.2023 um 11:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter eine in der Hetzelgalerie in 67433 Neustadt/W. abgestellte rosafarbene Bank aus Aluminium. Eine aufmerksame Passantin informierte die hiesige Dienststelle über den Diebstahl und teilte weiter mit, dass der Täter sich fußläufig in Richtung Hauptbahnhof Neustadt/W. begab. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Die Polizei Neustadt/W. bittet nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

