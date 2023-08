Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwere Brandstiftung an einem Büro- und Wohnkomplex

Wattenheim/ Krs. Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 16.08.2023, gg. 01:00 Uhr, kam es zu einer schweren Brandstiftung an einem Büro- und Wohnkomplex einer Baufirma in Wattenheim. Die Bewohner bemerkten rechtzeitig den Brand an der Außenfassade und konnten diesen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- EUR. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach derzeitigem Stand von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell